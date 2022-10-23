Tatar: Sanatçılarımızın gösterdiği başarıyı takdir ediyorum

Cumhurbaşkanı Tatar, EMAA Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin 20. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama etkinliğine katıldı.

ads ads ads ads
23/10/2022

ads
Tatar: Sanatçılarımızın gösterdiği başarıyı takdir ediyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, EMAA Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin 20. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Kampüsü’nde düzenlenen kutlama etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, burada yaptığı konuşmada, sanata büyük bir hayranlık duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, derneğin 20. yılını kutlayarak emek veren bütün sanatçılara başarılar diledi.

“Sanatçılarımız bizim, öz değerimizdir. Böyle güzel sanatsal faaliyetlerin devamı için çalışmak gerekir. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde sanatçılarımızın gösterdiği başarıyı takdir ediyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

23/10/2022 11:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: SANATÇI, TATAR, EMAA,
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.