Tatar: Sanayicilerimizin ihracata yönelik yatırımlarının artması gurur verici

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan alüminyum, reklam, araba yedek parça, torna işletmeleri ve üretim tesislerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ediz Metal Direktörü ve Alüminyum Doğramacıları Birliği Başkanı Ediz Taşkınçay’a yapılan ziyarette konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yerli sanayinin, alüminyum doğrama sektörüne malzeme üretmesi ve alüminyum profil kullanılan ürünlerin ihracatının gerçekleştirilmesinin gurur verici olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Alüminyum Doğramacıları Birliği’nin yaptığı çalışmalara bağlı olarak yapılan yatırımlarda ve kalitede artış olduğunu söyledi.

Alüminyum Doğramacılar Birliği Başkanı Ediz Taşkınçay da, ülkedeki üretim atölyelerinin, büyüyerek geliştiğini belirterek, dünya markalarının ülkemizde üretildiğini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca Alu Work Alüminyum Profil Üretim Tesisine gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada, inşaat sektöründe kullanılan önemli bir malzeme olan alüminyum profil ve buna bağlı ürünlerin KKTC’de üretilmesinin yanı sıra yurtdışına ve Yeşil Hat Tüzüğü ile Güney Kıbrıs’a ihraç edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yerli üretimin, istihdam ve ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu belirterek, ülkedeki yatırımcılar ve iş insanlarının artmasıyla dünya ile entegre olunduğuna vurgu yaptı.

Alu Work Direktörü Mehmet Şahoğluları da konuşmasında üretim tesisi hakkında bilgi vererek, 23 bin metrekare bir alanda yüzde 75'i iç piyasa ve yüzde 25'ide yurt dışına ihraç olmak üzere alüminyum doğrama, mobilya, perde, duşa kabin, perde ve güneş paneli sektörülerine alüminyum profil sağladıklarını, üretmeye ve yatırım yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Tanman Reklamcılık Direktörü Hüseyin Tanman’a gerçekleştirdiği ziyarette reklamcılık alanındaki gelişmeleri, Öz-İş Torna Şirketi yetkilileri Yurtdaş Mutluel ve Ertaş Mutluel ile görüşmesinde tornacılık sektörü ve Bozbey Araba Yedek Parça yetkilisi İbrahim Karademir gerçekleştirdiği ziyarette ise sektörle ilgili mevcut durumu ve ekonomik gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.