Tatar: Sanayimiz dıştan gelen markalarla rekabet eder noktadadır

Turizm sektöründe yerli üretimin artırılması etkinliği düzenlendi. Turizm sektöründe yerli ürün kullanımının artırılması raporunun sunumunun yapıldığı etkinlikte KITOB-KTSO İşbirliği Protokolü de imzalandı.

Başbakan Ersin Tatar, imza töreninde yaptığı konuşmasında sanayicilerin gelinen aşamada rekabet edebilir noktaya geldiklerini gördüklerini belirtti. Sanayicileri tebrik eden Tatar, bu ülkede önemli derecede yatırımlar yapıldığını belirtti.

Bu ülkede son 45 yıldır verilen mücadelede sanayiciye eğitimciye sahip çıkılması gerektiğini belirten Tatar, toplantı ve düzenlemenin çok önemli olduğunu söyledi. Otelcilere de sanayicilere de büyük yatırımlara imza attıklarından dolayı teşekkür etti. Dıştan gelen markalarla rekabet edebilecek noktaya geldiklerini belirten Tatar, bunun kuşaklara aktarıldığını belirtti.

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07/12/2019 13:29