Tatar şehit Faruk Şükrü'nün eşi ve ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehit Faruk Şükrü’nün eşi Işılay Özbulun ve ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, şehitlerin acısının hiçbir zaman dinmediğini belirterek, ailelerinde hala kayıp kişiler bulunanlara da sabırlar diledi.

Mücahit olarak hizmet veren gazi ve şehitlerin aileleriyle sohbet etmek, sıkıntılarını dinleyip, çözülmesi için yardımda bulunmanın kendisinin bir vefa görevi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, büyük fedakarlık gösteren ve hizmetler veren gazilere ve şehitler adına ailelerine teşekkür etti.

Kıbrıs’taki barış, huzur, güven ve kurulan devletin gazi ve şehitlere borçlu olunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

Vatan uğruna genç yaşta yaşamlarını yitiren şehitlerin unutulmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, devletin gazilerin ve şehit ailelerinin her zaman yanında olacağını kaydetti