Tatar, Şehitler Mesajı’nda müzakere zeminine açıklık getirdi

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21/12/2023

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Tatar, Şehitler Mesajı’nda müzakere zeminine açıklık getirdi


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye medyasında yer alan ve Haber Kıbrıs aracılığı ile KKTC’de de büyük yankı uyandıran tanınma olmadan müzakere masasına oturmam sözleri gündemdeki yerini koruyor.

Tatar, sözlerinin yanlış anlaşıldığını anlatmaya çalışırken, bugün yayınladığı şehitler haberinde, konuyu netleştirdi.

Tatar, tanınma yerine, “Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü teyit edilmeden resmi müzakerelere geçmemiz mümkün değil” dedi.

Sözler Cumhurbaşkanlığı resmî kaynaklarınca bu başlıkla paylaşıldı

21/12/2023 16:12
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TAGS: ersin tatar, haber, kıbrıs
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