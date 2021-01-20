Tatar, Şemi Duatepe’nın Vefatı Nedeniyle Başsağlığı Mesajı Yayımladı

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner’in kayınpederi Şemi Duatepe’nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

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20/01/2021

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Tatar, Şemi Duatepe’nın Vefatı Nedeniyle Başsağlığı Mesajı Yayımladı

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner’in kayınpederi Şemi Duatepe’nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar, mesajında şunları kaydetti:

 “Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Sayın Ersan Saner’in değerli kayınpederi Şemi Duatepe’nin vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, Saner ve Duatepe aileleri ile, yakınları, dostları ve sevenlerine başsağlığı dilerim.”

20/01/2021 12:22
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TAGS: Şemi Duatepe, ersin tatar
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