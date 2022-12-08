Tatar, sporculara çalışmalarında başarılar diledi

ads ads ads ads
08/12/2022

ads
ads
Tatar, sporculara çalışmalarında başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, NEU Drift Team Pilotu Enver Haskasap ve yurt dışından gelen driftçileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada,i drift sporunda  ortaya konan irade ve başarıların, kendisini gururlandırdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sporcuların uluslararası etkinliklerde KKTC bayrağını taşıyarak KKTC’yi temsil etmesinin, göğüslerini kabarttığını vurguladı. 

Motor sporlarının, dünyada ve ülkede ilgi gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu spor dalında dünya çapında önemli işler başarmış sporcularla bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, bu vesileyle dostluk, kardeşlik ve barış mesajı verildiğini ifade ederek, sporculara çalışmalarında başarılar diledi.

08/12/2022 17:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Tatar, sporculara çalışmalarında başarılar diledi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.