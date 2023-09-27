Tatar: Sporda altyapı yatırımlarına önem verilmeli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) tarafından düzenlenen Olimpizm Ödülleri törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, ödül gecesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ödüle layık görülen sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler 78’nci Genel Kurulu nedeniyle temaslar gerçekleştirmek için bulunduğu New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, ‘Kıbrıs Türkü’ne uygulanan izolasyonlardan bahsettiğini, gençlere sporda uygulanan kısıtlamaların ve engellemelerin, çağdışı olduğunu ve insan haklarına yakışmadığını ifade ettiğini’ söyledi.

Kıbrıs’ta verilen mücadeleden bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, “Gençlerimiz diledikleri ve hak ettikleri gibi organizasyonlara katılamıyor diye kimse diz çöktürerek teslim olacağımızı düşünmesin. Alınları ak ve başları dik olarak organizasyonlara katılma fırsatı bulan gençlerimizi de tebrik ederim” dedi.

Ülkede bulunan bazı altyapı eksikliklerine rağmen antrenör, öğretmen ve eğitmenlerin çabaları ve ailelerin de desteğiyle ülkede çok iyi sporcuların yetiştiğine işaret eden Tatar, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerekse Türkiye Cumhuriyeti bayrağıyla derece elde edip Kıbrıs Türkü’nün temsil edildiğini kaydetti.

Devlet olarak altyapı yatırımlarına önem verilmesi gerektiğine vurgu yapan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle ülkeye olimpik bir havuz kazandırılacağını ve olimpiyat evi yapılacağını kaydetti.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler takımına rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, anılarını yaşatmak için anıt ve spor salonunun da yapılacağını ifade etti.

Kıbrıs’ta ayrı bir halk ve devletin olduğu gerçeğinden hareketle Milli Olimpiyat Komitesi’nin yaptığı çalışmaların önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, komite başkanı ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.