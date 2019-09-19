Tatar: Sudan sonra sıra elektrikte

Başbakan Ersin Tatar, Asrın Projesi ile suyun geldiğini şimdi ise Anadolu’dan elektrik getirme vakti olduğunu vurguladı.

Başbakan Tatar, Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde Gazetecilerle buluştu. Başbakan Ersin Tatar kısa bir sunum yaptı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tatar, Kabloyla elektrik ile sürekli kaliteli ve çeşitliliği olan bir enerji politikası üzerinde çalıştıklarını söyleyerek Türkiye ile ilişkilere yeni bir artı olacağını belirtti.

Tatar, “Hepimizin milli menfaatine olan, ilişkilerimizi daha da geliştirmektir. Bunu yaparken kendi insanımızın refahını da yükseltmek boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

19/09/2019 16:30