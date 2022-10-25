Tatar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Âlâ ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin eski İçişleri Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Efkan Âlâ ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabuldeki konuşmasında, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile gönül birliği içerisinde olduğunu vurguladı.

Yıllardan beri devletin daha da güçlenmesini hedeflediklerini belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de yaptığı, “KKTC’yi tanıyın" çağrısını hatırlatarak, bu çağrının KKTC’ye güç verdiğini ve yeni siyasetin daha da güçlenmesi için ciddi anlamda ilham kaynağı oluşturduğunu ifade etti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC halkının yanında olduğunu dile getirerek, “KKTC artık pandemi sonrasında bir yükselişe geçmiştir. Doğu Akdeniz’deki hakkımızı ve hukukumuz savunurken Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği bizim için önemlidir. Her alanda bize verdiğiniz destek için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve size teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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25/10/2022 15:44