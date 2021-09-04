Tatar: TC’nin desteği ile ayaktayız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin gelişebilmesi için Türkiye’nin desteğiyle ekonomik yapıyı güçlendirmeyi, maliyetlerin gözden geçirirerek üretimi ve rekabet gücünü artırabilmeyi hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti.

Metin Feyzioğlu yaptığı konuşmada, Tatar'ın büyük devlet insanı ve Türk milliyetçisi merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın bayrağını devraldığını, bu bayrağı yeni zirvelere taşıma sorumluluğunu üstlendiğini söyledi. Feyzioğlu, "Bu kutsal vatan görevinde kendilerine tüm desteği vermek, bizim için yerine getirilmesi şerefli bir görevdir" ifadesini kullandı.

2015'ten bu yana TBB olarak Kıbrıs davasına ilişkin yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Feyzioğlu, hukuki ve fikri altyapının geliştirilmesine katkıda bulunduklarını ve stratejik yol haritasının oluşturulmasında üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini kaydetti.



KKTC'ye uygulanan ambargoya işaret eden Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Rumların Kıbrıs Türkü'ne uyguladıkları ve uygulattıkları izolasyon ve ambargolar, ağır bir insan hakkı ihlalleri dizisine dönüşmüştür. Bu izolasyon ve ambargoların amacı Kıbrıs Türkü'nü yıldırmaktır, Kıbrıs Türkü'nü Türklüğünden vazgeçirmektir, Rum'un yanında bir azınlık olarak yer almaya zorlamaktır. Biz her gün artan bir kararlılıkla dünyaya haykırıyoruz: Başaramayacaksınız, Kıbrıs Türkü'nü Rumların yanında azınlık yapamayacaksınız, Kıbrıs Türkü'ne Türklüğünü unutturamayacaksınız, Kıbrıs Türkü'nü Türkiye'den koparamayacaksınız."

Kıbrıs Türkü'ne yönelik sinsi ve hain planın boşa çıkarılması için bu izolasyon ve ambargoların verdiği zararın, akılcı ve pratik yöntemlerle etkisiz kılınmak zorunda olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, "Bunun için Kıbrıs Türkü üreten, zenginleşen, kendi yarattığı refahı hakça bölüşen, tüketime değil, üretime dayalı bir ekonomik sisteme kavuşturulmalı. İzolasyon ve ambargoların etrafından dolanılması ve aynı zamanda bunların insanlığın yüz karası uygulamalar olduğunun tüm dünyaya anlatılması için etkili bir plan hazırlanmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Feyzioğlu, görüşmede bu konularda somut başlıklar ortaya koyduklarını, stratejik bir yol haritası taslağını Cumhurbaşkanı Tatar'ın takdirine sunduklarını söyledi.

Feyzioğlu, Tatar'a, Kıbrıs Türkü'nün davasını büyük bir yetkinlik, kararlılık ve fedakarlıkla savunduğu için şükranlarını sundu.

“İLK HEDEF AKDENİZ”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Türkiye Barolar Birliği’nde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin ne kadar büyük ve güçlü bir devlet olduğunu vurguladı. Kastamonu’da yaşanan sel felaketinin yaraların en kısa zamanda sarılacağını ve eski günlere geri dönüleceğini ifade eden Tatar, oradaki çalışmaları memnuniyetle izlediğini kaydederek, Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun daveti üzerine yaptığı bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta milli ve hukuksal açıdan verilen mücadeleden, şu anda gündemde olan Kıbrıs pasaportlarıyla ilgili gelinen aşamadan bahsetti. Tatar, Hukuki boyutta da bunun mücadelesinin verileceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, KKTC sınırları içinde olan ve 47 yıldır kapalı olan Maraş’ın açılımıyla, insan hakları adına ne kadar doğru ve önemli bir karar verildiğini anlattı ve Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuracak olan eski mal sahiplerinin de Maraş’a gelebileceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki yıl önce Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği uluslararası toplantıda alınan kararların iki yıl sonra bu aşamaya kadar geldiğini, bunu memnuniyetle karşıladıklarını sözlerine ekledi.

“TC’NİN DESTEĞİ İLE AYAKTAYIZ..”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasına şöyle devam etti:

“Şu anda bir pandemi dönemi içindeyiz. Ekonomik, sosyal ve eğitim açısından bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldık fakat biz geleceğe bakıldığında bu pandemi koşullarında Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle ayakta durmayı başardık. Pandemi sonrasında daha da yükselecek daha da dış yatırımlarla kendi ekonomisini destekleyecek duruma geleceğiz. Ambargolar, izolasyonlar ve kısıtlamaları da önleyebilmek için ne gibi önlemlerin alınacağını bütün stratejik boyutuyla değerlendirmek, bir yol haritası çizmek çok önemlidir. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na ve Türkiye Cumhuriyeti Barolar Birliği Yönetim Kurulu’na ve avukat arkadaşlara teşekkür ederim. KKTC’nin gelişebilmesi için Türkiye’nin fevkalade desteğiyle oradaki ekonomik yapıyı güçlendirmek, üretimi artırabilmek, maliyetlerin gözden geçirilmesiyle rekabet gücümüzü artırabilmeyi hedefliyoruz. Dünyada kimse yalnız değildir. KKTC’de de üniversitelerle, bütün üretim tesisleri, tarımsal faaliyetleri rekabet içindedir. İhracatı çoğaltıp, ithalatı azaltabilmek ve üretken, geleceğe özgüvenle bakabilen bir ekonomik yapı, refahın artırılmasıyla ve daha güçlü bir KKTC temennimizdir. Kıbrıs Türk halkının geleceği çok önemlidir. KKTC Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki temsilcisidir. Orada da milletimizin ileriye dönük menfaatleri vardır. 30 Ağustos günü yaptığım konuşmada belirttim. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz! İleri...’ İşte o zaman Kıbrıs düşman eline geçerse bütün Anadolu’nun yolları kapanır ve bunun ne kadar doğru bir tespit olduğunu bugün dahi görebiliyoruz. Rum-Yunan ikilisinin Ege adaları, Rodos, Girit ve son kaleleri olan Kıbrıs’ı ele geçirme ve bütün Doğu Akdeniz’e hakim olma hayalleri Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC iş birliği ile Mavi Vatan’da hem denizlerdeki haklarımızı, enerji kaynakları bağlamında verilen mücadelede daha güçlü kılabilmek, kıta sahanlığı, ekonomik münhasır bölge gibi kavramların hakkımızı koruduğu ve ulusal gücümüzü göstermek ve hava sahasında da KKTC’nin gücünü gözler önüne sermektedir. Geçitkale’de de İHA ve SİHA’lara verdiğimiz işletme hakkıyla Doğu Akdeniz denetlenebiliyor. Geçen hafta kıyılarımıza doğru Suriye kaynaklı bir petrol sızıntısı olmuş; Karpaz ve Gazimağusa sahillerini tehdit etmişti ama hem aldığımız tedbirler hem de rüzgarın etkisiyle bu sızıntı kıyılarımıza yaklaşamadı ve İHA’ların çektiği fotoğraflarla, aldığımız tedbirlerle daha çabuk müdahalede bulunuldu.”

Türkiye Cumhuriyeti’nden güçlü bir destek alarak Kıbrıs Türk halkının güven içinde yaşamasını sağlamakta olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Doğu Akdeniz’de yaptığı işbirliği gelecekte milletimiz için ne kadar kıymetli olduğunu göstermektedir” dedi.

Bu duygularla Ankara’daki toplantıya katıldığını kaydeden Tatar, Kastamonu’da sel felaketi dolayısıyla yaralananlara ‘geçmiş olsun’, hayatını kaybedenlere de ‘Allah’tan rahmet’ dileklerinde bulundu.

Tatar, “Temennim odur ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle önümüzdeki süreci daha iyi yöneterek haklarımızı korur, gelecek nesillerin özlediği günleri hep birlikte yakalarız.”dedi.

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04/09/2021 16:42