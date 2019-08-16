Tatar: Temennimiz, KKTC’nin daha güçlü bir ekonomiye sahip olmasıdır

UBP-HP koalisyon hükümetinin 100 gününün dolmak üzere olduğunun anımsatılması üzerine Başbakan Ersin Tatar, hükümet olarak bugüne kadar neler yapıldığını anımsattı.

Başbakan Tatar, bugüne kadar UBP-HP koalisyon hükümeti olarak üst kademe yöneticilerinin atamalarının gerçekleştirildiğini, Türkiye ile KKTC arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın imzalanılarak ekonomiye yön verilmeye başlandığını söyledi.

Tatar, petrol ve gaz fiyatlarındaki düşüş ve dövizdeki düşüşün ekonomiye olumlu yansıyacağını vurguladı.

Başbakan Tatar, “Temennimiz, KKTC’nin daha güçlü bir ekonomiye sahip olması rekabet edebilen, üretebilen, lokomatif sektörler turizm ve eğitime daha fazla potansiyel sağlamaktır. Son aylarda Güney’den de çok fazla ülkemizden alış veriş sözkonusudur. Rumlar da ekonomiye bir artı sağlıyor. Artan GSMH ile milli geliri daha yukarıya taşımak hükümetimizin hedefleri arasındadır.” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun açılmasıyla Kamu Reformu Yasası’na özellikle hız verileceğini ve bu konuda çalışıldığını açıklayan Başbakan Tatar, günün sonunda ekonomik yapının düzenlenmesi için bazı tedbirlerin alınacağını da dile getirdi.

Tatar, yap- işlet- devret modelleri konusunun da gündemde olduğunu açıkladı. Yap İşlet devret konusunda eleştirilerin sözkonusu olduğunun anımsatılması üzerine de Başbakan Tatar, tüm bunların halka anlatılarak taraflarla uzlaşarak hareket edilerek gerçekleştirileceğine vurgu yaptı.

Başbakan Ersin Tatar, Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı konusundaki soru üzerine de, bu konuda çalışmaların devam ettiğini, herkes memnun olmasada, “maksimum fayda” ile çevrenin de korunacağı bir dengede buluşulmasının temennisi olduğunu söyledi.

Programda, parti içi çalışmalar konusuna da değinen Tatar, UBP’nin büyük bir parti olduğunu ve her zaman çalkantılar olabileceğini ancak, kurultaylarla başa gelenlerin çalışmalarına destek verip halka hizmet vermek için eleştiren arkadaşlarından da destek beklediğini her ortamda ifade ettiğini vurguladı. BRTK

Başbakan Ersin Tatar, BRT’de Özel Yayına katılarak Levent Kutay’ın soruları yanıtladı.