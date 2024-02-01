Tatar, TİKA Başkanı Kayalar ve TİKA Lefkoşa Ofis Koordinatörü Özcan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar ve TİKA Lefkoşa Ofis Koordinatörü Havva Pınar Özcan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, TİKA’nın KKTC için değerli ve önemli bir kuruluş olduğunu belirterek, KKTC’nin tarihini, kültürünü paylaşacak ve üretkenliğini arttıracak şekilde yürütülen çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta Türk varlığının sonsuza kadar devam etmesi, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olarak yaşamını sürdürmesi ve bir sonraki neslin geleceğe güvenle yürüyebilmesi için TİKA’nın projelerinin önemli olduğunu kaydetti.

Daha verimli bir ekonomik yapı ve üretkenliğin artırılmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yürütülen iki devletli siyaset konusunda Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının önünü ambargo ve izolasyonlarla tıkamaya çalıştığını belirtti. Tatar, KKTC’nin ekonomisinin geliştirilmesinin ve yapısının güçlendirilmesinin önemine de işaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile bağların artması bakımından da 61 ülkede yer alan TİKA’nın KKTC’deki varlığının önemli olduğunu vurgulan Tatar, daha güçlü bir Türkiye’nin ak daha güçlü bir KKTC anlamına geldiğini söyledi.

-Kayalar

TİKA Başkanı Serkan Kayalar da, TİKA’nın 61 ülkede yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi ve KKTC’de bulunan TİKA ofisinin en değer verdikleri ofislerden biri olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün yaşamını kolaylaştırmak için ellerinden gelen projeleri yürütmeye çalıştıklarını dile getiren Kayalar, kendilerine bu yönde verilen destek için teşekkür etti.