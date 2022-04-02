Tatar, TMT’nin Kurucularından Sadıkoğlu’nu Anma Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) kurucularından merhum Hacı İsmail Sadıkoğlu’nu anmak üzere Lefkoşa Kabristanı’nda düzenlenen anma törenine katıldı.



Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar burada yaptığı konuşmada, Hacı İsmail Sadıkoğlu’nun büyük bir vatansever olarak erken yaşlarda toplumsal yaşama atıldığını belirterek Volkan Hareketi ve TMT’nin kurucuları arasında yer aldığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında şunları kaydetti:



“Bugün iki devletliliği savunabiliyorsak, KKTC ile yolumuza barış, huzur ve esenlik içinde devam edebiliyorsak ve bundan sonraki süreçte de Doğu Akdeniz’de Türk bayrağının dalgalandırılması ve Mavi Vatan’da Kıbrıs Türk halkının bekasını koruyabilme noktasına gelebildiysek, bu süreçte Sadıkoğlu gibi isimlerin büyük hizmetleri olmuştur.”



Kıbrıs Türk mücadelesinde yurtsever, yiğit ve vatanına büyük hizmetleri olmuş birçok insanın olduğuna ve bu isimlerin başında İsmail Sadıkoğlu’nun geldiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının refahı ve güvenliği için çalışan Sadıkoğlu’nu rahmetle andı.

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02/04/2022 15:00