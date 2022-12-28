Tatar TOBB’da çalışma yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara’da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) ziyaret ederek, onuruna düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.

Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu organizasyonunda düzenlenen çalışma yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu iki devlete dayalı yeni siyasetin dünyada kabul görmesiyle Kıbrıs’taki siyasi zeminin güçlendiğini ve KKTC’nin ekonomik güçlenmesi için iş insanlarının karşılıklı işbirliği ve ilişkilerini geliştirmesini önemsediklerini söyledi.

Programda, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’ya gelişinde Esenboğa Havalimanında askeri törenle karşılandı. Tatar’a temaslarında KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’ya gelişinin ardından ilk olarak TOBB’da onuruna verilen çalışma yemeğinde, iş insanları ile bir araya geldi.

Burada TOBB adına konuşan Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Türk Tarafı Eş Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın göz bebekleri olduğunu ifade ederek, “Kıbrıslı Türk kardeşlerimizle yakın iş birliği içersinde çalışıyoruz” dedi.

KKTC’de kendi ayakları üzerinde durabilen ekonomi, ikili ticaretin geliştirilmesi, kuzey Kıbrıs yatırım ortamının geliştirilmesi gibi konularda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Lokmanoğlu, KKTC’nin Tarımda da üretim üssü haline gelebileceğine işaret etti, Yatırım ortamının iyileştirilmesi için her türlü katkıya hazır olduklarını söyledi.

Lokmanoğlu, Dünya ile kuzey Kıbrıs’ın bütünleşmesine, ambargoların kaldırılmasına katkı sağlamak amacıyla destek verdiklerini ifade ederek, KKTC’nin Türk devletleri teşkilatına üyeliğini de kutladı, KKTC’nin gelişimine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye- KKTC Ticaret Odası Forumu KKTC Tarafı Başkanı Omaç Cin de, ticarete engel olan konuları çözmek, ticareti artırmak için çalıştıklarını ifade ederek, iki örgüt arasındaki işbirliğinin; iki ülke iş insanlarının birlikte ticari ilişkilerini geliştirmesine destek verdiğini kaydetti.

Yeni dönemde özellikle tarım konusunda KKTC’de ortak üretim yapılması ve birlikte pazarlanması konusunda çalışmalar olduğunu ifade eden Cin, Kıbrıs Türk iş insanlarının Türk devletleri iş insanlarıyla da işbirliği yapmasını sağlamak için çalıştıklarını anlattı.

Güvercinlik bölgesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle ihracata yönelik yeni bir girişim olduğunu anımsatan Cin, KKTC’nin gelişimine destek veren herkese teşekkür etti.

EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren de, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için düzenlenen çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz de, bugün burada olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, iki kardeş kuruluş olan KTTO ile TOBB’un KKTC’nin gelişimine katkı sağlamak ve iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

KKTC ekonomisinin büyümesi, yatırımların geliştirilmesi, ikili ticaretin artırılması için çalıştıklarını ifade eden Deniz, Kıbrıs’ta iş birliklerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti, Kıbrıs Türk iş insanlarının rekabetten korkmadan, dostluk içinde iş birliğini geliştirebilecek güçte olduğunu söyledi.

Deniz, KKTC iş insanlarına gereken desteğin verilmesinin önemine de işaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, çalışmaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki Ekonomik gelişimi sağlamak için bu gibi çeşitli toplantıların sürmesi, yakın ilişkilerin geliştirilmesinin önemli ve umut kaynağı olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin KKTC’ye önem vermesi, deneyim birikimini paylaşmasının kendileri için büyük bir güç kaynağı olduğunu ifade eden Tatar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun her zaman KKTC’nin yanında, destek ve yön vermek için ortaya olağanüstü çabalar harcadığını söyledi.

KKTC’de yeni siyasetin güçlendiğini, KKTC’nin öneminin arttığını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk Halkının Egemenliği, devleti, bağımsızlığı, özgürlüğünün kabulü, haksız ambargoların kaldırılması ve tanınması için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de yaptığı çağrı sonrası KKTC’nin Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye kabul edilmesinin siyasi zemini güçlendirdiğini belirtti.

Ekonomik faaliyetler, işbirlikleri, turizm tarımsal faaliyetler sanayi alanına yatırımlar, bilişim teknoloji yatırımlarının potansiyel güçlerine güç katacağına inanç belirten Tatar, Kıbrıs’ın Dünyanın en güzel adalarından biri olduğunu ve etrafındaki doğal kaynaklarıyla da değerli bir ada olduğunu ifade etti.

Artık Türkiye ile birlikte KKTC’nin, Türkiye’nin tecrübesi ve finansmana erişimiyle önemli bir yatırım alanı olduğunu işaret eden Tatar, aradaki bağların güçlendirilmesi, iş birliklerinin artırılması ve KKTC’nin ekonomisinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir olmasını temenni etti.

KKTC’nin pandemi sonrası potansiyelinin arttığını, siyasi zeminin güçlendirilmesiyle yatırımın da arttığını ifade eden Tatar, tüm bunları iyi değerlendirip özellikle turizm eğitim ve tarımsal üretimin geliştirilmesinin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Tatar, KKTC’nin yeni dönemde iki devlet modelinin güçlenmesinin, milli davanın yürütülmesine katkı sağlayacağını, Maraş açılımı ile birlikte KKTC’nin potansiyelinin arttığını işaret etti.

KKTC’nin Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olduğunu ve siyasi sıkıntılar ambargolara rağmen KKTC’nin güçlendirilmesine önem verdiklerini ifade eden Tatar, Yeni dönemde AB ile olan ilişkilerde de diyalogdan kaçmadıklarını açık olduklarını ancak egemenliklerinin tanınmasına önem verdiklerini kaydetti.

KKTC’nin ticaretinin önemli bir bölümünün Türkiye Mersin üzerinden olduğunu ifade eden Tatar, bu önemli iş birliklerinin devamı diledi.

Soru üzerine esnafa Finansman için çalışmaların gündemde olduğunu ifade eden Tatar, Türk devletinin desteğine teşekkür etti, KKTC esnafı için düşük faizli imkanların KKTC’ye yansıtılmasının önemine değindi.

Konuşmaların ardından Tatar’a anı plaketi takdim edildi, fotoğraf çekildi.

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28/12/2022 13:55