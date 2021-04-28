Tatar, Toplantıya Üzerinde KKTC Bayrağı Bulunan Maske ile Katıldı

Cenevre’de gerçekleştirilen 5+Birleşmiş Milletler gayrı resmi Kıbrıs görüşmeleri dün resmen başladı.

Görüşmelerde önemli bir detay gözlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hem Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmeye hem de bugünkü 5+1 görüşmeye üzerinde KKTC bayrağı bulunan maske ile katıldı.

Tatar’ın görüşmelere KKTC bayrağı maske ile katılması gözlerden kaçmadı. Öte yandan Rum Lider Anastasiadis de görüşmelere üzerinde Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı bulunan maske ile katılıyor.

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28/04/2021 15:30