Tatar, Töre’yi kabul etti…

Cumhurbaşkanı Tatar, Meclisi Kıbrıs konusundaki son durum ve Kıbrıs Türk tarafının sunduğu önerilerle ilgili bilgilendirecek

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18/07/2022

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Tatar, Töre’yi kabul etti…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ülkede yaşanan son gelişmeler ve güncel konuların değerlendirildiği görüşmede, Kıbrıs konusunda son durum ve Kıbrıs Türk tarafının sunduğu iş birliği önerilerinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres aracılığıyla Rum lider Nikos Anastasiadis’e iletilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla Cumhuriyet Meclisi’nde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun da hazır bulundu.

18/07/2022 17:53
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TAGS: Tatar, Töre’yi kabul etti…
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