Tatar, Trabzon Belediye Başkanı Zorluoğlu’yla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek tarafından yarın, Gazimağusa’da düzenlenecek 13’üncü Hamsi Festivali’ne, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından ise Trabzon’a davet edildi.

Covid-19 testi pozitif çıktığı ve kendini izole ettiği için 13’üncü Hamsi Festivali’ne üzülerek katılamayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, uygun bir zaman diliminde Trabzon’u ziyaret etmek istediğini kaydederek her iki davet için teşekkürlerini iletti.

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05/02/2022 13:37