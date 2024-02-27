Tatar: Tüm bu üniversitelerin izlenmesi, YÖDAK tarafından denetlenmesi gerekir

Bakanlar Kurulu Başbakan Ünal Üstel’in daveti üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakanlığa gidişinde Başbakan Ünal Üstel tarafından karşılandı…

Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, saat 16.00’da başladı ve yaklaşık bir saat sürdü…

Toplantı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sahte diploma soruşturması ile ilgili hükümet yetkililerinden bilgi aldığını söyledi, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile konuştuklarını; YÖDAK ile birlikte bu konuyla ilgili acilen çalışma başlatmalarını istediğini kaydetti..

Tatar, “Üniversitelerimiz bu ülkenin göz bebeği. Böyle olayların bir daha yaşanmaması için ne yapılması gerekiyorsa bir an önce o yönde hareket edilmelidir. Hükümet de aynı görüşte ben de. Ne yapılması gerekirse süratle yapılmalıdır”

Cumhurbaşkanı Tatar, kurumsal olarak tüm bu üniversitelerin izlenmesi ve YÖDAK tarafından denetlenmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizerek, DAÜ ile hükümet arasında yapılan toplantıyla da sorunlarla ilgili bir uzlaşıya varıldığını öğrenmekten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Narenciye konusuna da değinen Cumhurbaşkanı, küresel ısınma ile birlikte yeşillenme hastalığının ortaya çıktığını anımsattı.

Tatar, hastalıkla birlikte narenciye üretimi ve ihracatında bir talkım sıkıntılar yaşandığını söyleyerek, narenciyedeki sorunların ortadan kaldırılması için yapılması gerekenleri konuştuklarını belirtti, “yapılması gereken her şey yapılacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel’e kendisini toplantıya davet ettiği için teşekkür ederek, ülke sorunlarıyla ilgilenmenin görevi olduğunu belirtti.

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