Tatar: Tüm imkanlarımızı zorlayarak sağlığa katkı yapmayı sürdürüyoruz

Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne yeni yoğun bakım ünitesi kazandırıldı.

11 yataklı yoğun bakım ünitesinin açılışını Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptı.

Açılışın ardından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Pilli, hastanelerin en kritik noktaları olan yoğun bakım ünitelerine ayrı bir önem verdiklerini söyledi.

Türkiye tarafından yapılacak olan 500 yataklı yeni hastane hizmete girene kadar mevcut hastanelerin bakım ve donanımına devam edeceklerini dile getiren Pilli, bu çerçevede Lefkoşa ile birlikte diğer ilçelerdeki hastane ve sağlık merkezlerinin yenilenmesi çalışmalarını kesintisiz sürdüreceklerini kaydetti.

Pilli, Girne’ye kazandırılacak yeni hastane ile ilgili önümüzdeki hafta bir açıklama yapacaklarını da belirtti.

Başbakan Ersin Tatar da Hükümetin tüm imkanlarını zorlayarak sağlığa katkı yapmayı sürdürdüğünü söyledi.

“Sağlıkta en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz” diyen Tatar, hastanenin en hayati ihtiyaçlarından olan tam donanımlı bir yoğun bakım ünitesinin ve Girne’ye kazandırılacak yeni hastanenin de bu çalışmalara birer örnek teşkil ettiğini belirtti.

Başbakan Tatar açıklamalarında, bazı gazetelerde ilaç fiyatlarının Hükümet tarafından yükseltildiği şeklinde çıkan haberlere de değindi.

Tatar, fiyatların artışıyla Hükümetin bağlantısı olmadığını, yurt dışında gerçekleşen döviz endeksli yükselişlerin KKTC’yi de etkilemiş olabileceğini söyledi.

20/02/2020 12:32