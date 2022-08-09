Tatar: Türk askerinin adanan çekilmesini düşünemem

Türkiye’de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, canlı yayında TGRT Haber’e açıklamalarda bulundu.

10 gün önce Taşucu’na gittiğini belirten Tatar, ziyareti sırasında Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın önünde fotoğraf çektirdiğini söyledi.

Tatar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ne kadar güçlü noktaya geldiğini gösteren bir dönüm noktasıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde bütün yapılan bu çalışmaları selamlıyoruz ve inşallah hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kuşatmak isteyen bir Rum yönetimi bulunduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye, Kıbrıs adasının garatörüdür. Türk askerinin Ada’dan çekilmesini düşünemem” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar Doğu Akdeniz’deki duruma ilişkin olarak ise “Kıbrıs Cumhuriyeti diye ilan ettikleri her yerde hak sahibiyiz. Türkiye Cumhuriyeti’ne verdiğimiz yetkiyle orada araştırma yapmaya hakkımız var” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Türk halkını Anadolu’dan kimsenin koparamayacağını vurgulayarak, “Federal çözüm, Kıbrıs Türk halkının yok sayılmasıdır” dedi.

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09/08/2022 12:58