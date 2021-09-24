Tatar, Türkevi’nde TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile biraraya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile, New York’taki yeni Türkevi’nde Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkevi’nin açılışına katılmak için New York’a geldiğini söyledi.

Açılışa katılmaktan fevkalade gurur duyduğunu belirten ve Türk hükümetine teşekkür eden Tatar, Rum kesiminin Türkevi açılışına katılan Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos’a tepki göstermesine ilişkin ise şunları söyledi:

”O fotoğraftan sonra Rum tarafında epey ortalık epey çalkalandı. Manşetlere kadar çıktık. Nasıl olur da Başpiskopos, tabii adam İstanbul doğumlu, onun buraya gelmesi en doğal hakkı vatandaş olarak, yapması gerekendi ama işte karşı taraf, 10 gün önce Oxford’un dağıttığı kitaplardan Atatürk resmini çıkarttıran o zihniyet, bu defa da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı nasıl aynı karede olur diye adamı topa tuttular ve Rum tarafında epey bir çalkantı yaşandı.” dedi.

Türkiye’ye, anavatana güvendiklerini, Türkiye’nin her geçen gün güçlendiğini ve Türkevi’nin de bunun bir örneği olduğunu belirten Tatar, dünyanın çeşitli başkentlerinde var gücüyle Kıbrıs mücadelesi veren Türk diplomatlarına da teşekkür etti.

Kıbrıs’ın ortak bir dava olduğunu vurgulayan Tatar, ”Türkiye her zaman Kıbrıs Türkünün yanındaydı. Bundan sonra da öyle olacak çünkü Kıbrıs Türk’ünün güvenliği Türkiye’nin oradaki varlığından geçmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin de güvenliği daha güçlü bir KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki konumunu ve dolayısıyla statüsünü yükseltmekten geçmektedir” diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, da buluşmaya katılan Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür ederek ”Milli davamız Kıbrıs’ı birlikte sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kıbrıs sürecinde 54 yıl federasyon için müzakere edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Biz hep iyi niyetle yaklaştık ve hep ılımlı yaklaştık, süreçleri destekledik ama Kıbrıs Türkünü azınlık gören ve Kıbrıs Türkü ile hiçbir şeyi paylaşmak istemeyen Rum kesimi tüm planları, tüm çabaları elinin tersiyle itti” diye konuştu.

Crans Montana’da ‘artık bir daha federasyon için müzakere etmeyeceğiz, artık iki devlet için müzakere edeceğiz’ dediklerini hatırlatan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konulan yeni vizyon çerçevesinde Kıbrıs Türkünün hakkının yenmemesi için çalıştıklarını söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün hakkını sonuna kadar savunacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Herkes KKTC’nin egemenliğini ve 1960 anayasasıyla da verilen haklarını tanımak zorundadır. Bu doğrultuda sizlerin çabalarına biz Türkiye olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Bu süreci birlikte yürüteceğiz.” dedi.

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24/09/2021 10:16