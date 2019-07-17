Tatar: Türkiye çıkarlarımız için gerekli adımı attı

Başbakan Ersin Tatar, kimsenin Kıbrıs davasını küçümseyemeyeceğini vurgulayarak, Doğu Akdeniz’de son yaşanan olayların bunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, Anavatan Türkiye’nin hem Kıbrıs Türklerinin hem de kendi çıkarlarının korunabilmesi için gerekli adımları attığını belirtti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Ersin Tatar, dün öğleden sonra Hasibe Şahoğlu başkanlığındaki Beşparmak Düşünce Grubu Derneği heyetini kabul etti.

“CRANS MONTANA’DA BIRAKILAN NOKTADAN DEVAMA KARŞIYIZ”

Başbakan Tatar kabulde yaptığı konuşmada, müzakere sürecinin Eylül ayından sonra yine aynı temelde ve Crans Montana’da bırakılan noktadan devam ettirilmesine karşı olduklarını belirtti.

Böyle bir sürecin başlamasını asla uygun görmediklerini ifade eden Başbakan Tatar, hükümet ortağı Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın da benzer açıklamaları bulunduğunu söyledi.

“GERİYE DÖNÜŞ DİYE BİR ŞEY SÖZ KONUSU OLAMAZ”

Başbakan Tatar, yarım asırdan sonra geriye dönüş diye bir şeyin söz konusu olamayacağını belirterek “Bizim yapmamız gereken, ulusalcı, milliyetçi, vatanına milletine sahip çıkan, ideolojisi doğru temelde olan insanlarla birlikte KKTC’yi geliştirebilmektir” dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı’ndan 45 yıl sonra, Kıbrıs’ta olgunlaşmış sektörler bulunduğuna işaret eden Başbakan Tatar, bunların her birinde hedeflenen büyümelerin gerçekleşmesiyle gayri safi milli hasılanın artacağına dikkati çekti.

Kimsenin Kıbrıs davasını küçümseyemeyeceğini de ifade eden Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’de son yaşanan olayların bunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Anavatan Türkiye’nin hem Kıbrıs Türklerinin hem de kendi çıkarlarının korunabilmesi için gerekli adımları attığını kaydeden Başbakan Tatar, “Bizler de her vesileyle Türkiye ile birlikte hareket ettiğimizi söylüyoruz. Ama bunu kim söylüyor bizim gibi insanlar söylüyor. Ama bunu söylerken sosyal medyada bize taş atanlar da vardır” diye konuştu.

“REDDEDECEĞİ BELLİYDİ”

“Kıbrıslı Rumların ada etrafındaki zenginlikleri kendilerinin bulacağı ve bunları eğer günün birinde bir çözüm olursa Kıbrıslı Türklere de belki bir şeyler verebiliriz” görüşünde olduğunu kaydeden Tatar, “Böyle bir şeye de bizim evet dememiz mümkün değildir. Çünkü biz de o çalışmanın içerisinde olmak durumundayız. Biz bu önerileri Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı ile paylaştık, Türkiye ile de istişare edilmiştir ve günün sonunda bu öneri sunulmuştur. Anastasiadis’ten gelen cevap ne oldu; eski pilavı tekrar pişirdiler önümüze koydular. Yani reddedeceği belliydi ve reddetmiştir” dedi.

Türkiye’nin Fatih gemisinden sonra Yavuz gemisini gönderdiğini ve bölgede çalışmalara devam ettiğini belirten Başbakan “Haklarımızı hukukumuzu en iyi şekilde koruyacağız” dedi.

Başbakan Tatar, KKTC devletinin pozisyonu, geleceği, varoluşu ve dik duruşunun bütün Türk dünyası için oldukça önemli olduğunu da vurguladı.

MARAŞ KONUSU

Maraş konusunda ise Başbakan Ersin Tatar, Maraş’ın 50 yıl boyunca sürdürülen görüşmelerde hep gündeme geldiğini hatırlatarak, Maraş’ın her zaman Rumlara verileceği yönünde bir algı yerleştiğini ve çantada keklik durumunda olduğunu söyledi.

“Crans Montana’da olanlardan sonra federal temelde bir anlaşmanın olmayacağın herkes gördü” diyen Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’de yapılanların artık bir proaktif siyasetin geliştirilmesi noktasında bir ışık yaktığını belirtti.

Maraş’taki malların yüzde yüzüne yakınının vakıf malı olduğunu da söyleyen Başbakan Ersin Tatar, envanter çalışmasından sonra bir sürece girilmesi gerektiğini, eğer başarılabilirse bunun KKTC ekonomisini de kalkındıracak bir potansiyel olarak gördüklerini söyledi.

ŞAHOĞLU

Beşparmak Grubu Derneği Başkanı Hasibe Şahoğlu da grubun çalışmaları hakkında Başbakan Tatar’a bilgi verdi.

Kıbrıs konusundaki gelişmelerle ilgili olarak Başbakan’ın görüş ve düşüncelerini de öğrenmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Şahoğlu, görüş alışverişinde bulunmak istediklerini kaydetti.