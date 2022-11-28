Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim’i kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na saygı ve selamlarını ileterek Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasın Ekrem Serim’i görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Son iki yılda önemli gelişmeler olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs konusundaki kararlı duruşu, Türk hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs konusundaki temasları dolayısıyla çok yol kat edildiğini söyledi.

Uluslararası eşit statü ve hakların tescil edilmesiyle ancak resmi müzakerelere geçilebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi çağrının, ardından ise Türk Devletleri Teşkilatı’na anayasal ismiyle KKTC’nin gözlemci üye kabul edilmesinin önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki devlet siyasetinden artık geri dönüş olmadığını kaydederek KKTC’nin bölgede dengelerin korunmasında anahtar rolünde olduğunu söyledi.

Türkiye’nin garantörlüğünün devamının Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve esenliği için önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk ordusunun caydırıcı güç olarak adadaki varlığının devamının Kıbrıs Türkleri için vazgeçilmez kriter olduğunu belirtti.

İkili ilişkilerin yanı sıra KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliği başta olmak üzere Kıbrıs konusu bağlamındaki uluslararası gelişmeleri ele almak amacıyla ülkede bulunduğunu ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ise, KKTC’nin asla yalnız olmadığı ve en iyi şeylere layık olduğu düşüncesiyle hareket ettiklerini söyledi.

Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Elçi Berk Baran, Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Özlem Demir, Dışişleri Bakan Yardımcılığı Daire Başkanı Duygu Çelebisoy, Lefkoşa Büyükelçiliği İkinci Katip Onur Tanay yer alırken Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın Danışmanı Aydın Akkurt da kabulde hazır bulundu.

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28/11/2022 18:56