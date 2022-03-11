Tatar: Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomasi alanında attığı adımlar milletimiz adına umut verici

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11/03/2022

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Tatar: Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomasi alanında attığı adımlar milletimiz adına umut verici

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomasi alanında attığı adımlar milletimiz adına umut verici olup güvenimizi artırmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya’da ikinci kez düzenlenen Antalya Diplomasi Formu’nun hayırlara vesile olmasını diledi.

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomasi alanında attığı adımlar milletimiz adına umut verici olup güvenimizi artırmaktadır. Tebrik ederim...” ifadelerini kullandı.

 

11/03/2022 21:07
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TAGS: Tatar: Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomasi alanında attığı adımlar milletimiz adına umut verici
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