Tatar: Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomasi alanında attığı adımlar milletimiz adına umut verici
11/03/2022
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomasi alanında attığı adımlar milletimiz adına umut verici olup güvenimizi artırmaktadır." dedi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya’da ikinci kez düzenlenen Antalya Diplomasi Formu’nun hayırlara vesile olmasını diledi.
Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomasi alanında attığı adımlar milletimiz adına umut verici olup güvenimizi artırmaktadır. Tebrik ederim...” ifadelerini kullandı.