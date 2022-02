Tatar: Türkiye daha güçlü ve daha iddialı bir ülke konumundadır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Sürdürülebilir Ekonomi Topluluğu Başkanı Ahmet Alper Alveroğlu ve üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar kabulde, zaman zaman Türkiye Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyaretlerde, iş insanları ve halkla bir araya gelip sohbet ettiğini; böylece aradaki bağın daha da güçlendiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir devlet ve bölgenin en güçlü ülkesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, her alanda çok fazla dinamiğin olduğunu söyleyerek; “Bölgenin coğrafyasında bulunan farklı ülkelerle ilişkiler bağlamında Türkiye Cumhuriyeti bir merkezdir. Doğu Akdeniz’de ve Mavi Vatan’da, Türkiye Cumhuriyeti ile olan tarihi, siyasi, ekonomik ve sosyal bağlar ile KKTC’yi de güçlendirmemiz, bizim ulusal ve milli menfaatlerimiz bakımından çok önemlidir” dedi.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ DAHA GÜÇLÜ VE DAHA İDDİALI BİR ÜLKE KONUMUNDADIR”

Jeopolitik, jeostratejik ve hidrokarbon zenginliğinin paylaşımında ve hava sahasında üstünlüğün devam etmesinde menfaatlerinin olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in eski Doğu Akdeniz olmadığını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin de daha güçlü ve daha iddialı bir ülke konumunda bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanları ile temasların en üst düzeyde devam edeceğini dile getirerek Antalya’daki turizmin her geçen gün geliştiğini ifade etti ve Sürdürülebilir Ekonomi Topluluğu başkan ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Antalya Sürdürülebilir Ekonomi Topluluğu Başkanı Ahmet Alper Alveroğlu da yaptığı konuşmada, kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Alveroğlu, topluluğun bir düşünce grubu olduğunu ve her alanda başarı gösteren bir heyetle yola devam ettiklerini belirterek çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.

24/02/2022 11:44