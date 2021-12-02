Tatar, Türkiye Ekonomi Ticaret Derneği Sakarya Şubesi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Ekonomi Ticaret Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Şamil Dedeoğlu ve beraberindeki heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, kimsenin Kıbrıs Türk halkını, dayatma bir çözüme zorlayamayacağını vurgulayarak, “Kıbrıs’taki milli davanın onurlu bir şekilde sürdürülmesi için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Ekonomi Ticaret Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Şamil Dedeoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Tatar, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sakarya’nın, tarihi ve verdiği kahramanlık dolu mücadelelerle Türkiye’nin en değerli bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Birlikte yapılacak çalışmaların önemli olduğunu belirten Tatar, ticari, ekonomik, kültürel ve siyasi münasebetlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

“Doğu Akdeniz’deki milli duruşumuz ve menfaatlerimiz açısından; Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ilişkilerin ve siyasi anlayışın birlikte sürdürülmesi için mücadele veriyoruz” diyen Tatar, Kıbrıs’ta asırlardır bir mücadele verildiğini, bu topraklarda anılar ve tarih olduğunu, şehitler verildiğini anlattı.

Tatar sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti burada garantör ülkedir. Rum-Yunan ikilisi, adayı Yunanistan’a bağlama düşüncesiyle hareket etmiş fakat başarılı olamamıştır. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Türkiye Cumhuriyeti garantörlük hakkını kullanarak adaya asker göndermiş ve Kıbrıs Türkü’nü, o tarihten sonra olası bir soykırımdan kurtarmıştır. O günden beridir KKTC, bağımsız ve özgür bir şekilde yaşamaktadır. Bizim Türkiye Cumhuriyeti ile bağımız devam edecektir. Genç kuşakların da bu davaya inanıp milli mesele olarak benimsemeleri için temasların artarak devam edeceğine inanıyorum.

Şu anda KKTC’de, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteği ile yeni bir siyaset gelişmiştir. Federasyon temelinde bir antlaşmanın olamayacağını ve sadece yan yana yaşayan iki ayrı eşit egemen devlet niteliğinde bir antlaşmanın kabul edileceğini söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki kutsal bağlar kopartılamayacaktır. Bütün dünyaya bu siyaseti anlatıyoruz ve anlatmaya devam edeceğiz. Tanınma konusunda sıkıntılarımız olabilir fakat KKTC gerçeği her geçen gün kabul görmektedir. Kimse Kıbrıs halkını, dayatma bir çözüme zorlayamaz; buna izin vermeyeceğiz. Kıbrıs’taki milli davanın onurlu bir şekilde sürdürülmesi için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

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02/12/2021 18:31