Tatar, Türkiye Esnaf ve Sanayi Konfederasyonu Başkan Vekili Dere’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Esnaf ve Sanayi Konfederasyonu Başkan Vekili Adlıhan Dere’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretlerinden ötürü Türkiye Esnaf ve Sanayi Konfederasyonu Başkan Vekili Dere’ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile KKTC arasındaki ticari ve dostluk ilişkilerinin pekişmesi ve Antalya ile kültürel, sosyal ve ticari faaliyetlerin artması için yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduğunu da ifade etti.