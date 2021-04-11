Tatar: Türkiye ile birlikte daha güzel günler gelecektir...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pelin Çift’in sunduğu TRT 1’de yayınlanan “Gündem Ötesi” programına katılarak Kıbrıs konusu ve geçmişte Kıbrıs’ta yaşananlara dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, TRT’nin dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs”a atıfta bulunarak, Kıbrıslı Türklerin mücadele yıllarında zor günler geçirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta mücadele yıllarında binlerce Kıbrıslı Türk’ün mücadele verdiğini ve direndiğini belirterek, Türk ordusunun gelişini beklediklerini anlattı.

DAVAMIZI SAVUNACAĞIZ

Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayrıresmî toplantısında “Davamızı savunacağız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişten aldığımız dersleri öğrenerek bundan sonra öyle günleri yaşamamak için güvencenin ve Türkiye’nin varlığının bu anlamdaki önemine vurgu yaptı.

ESAS OLAN BAĞIMSIZLIK VE ONURLU BİR YAŞAM

“O günleri yaşamış biri olarak, mücadele yıllarında çocukken yaşadığımız korkular içimize işledi. O günleri bilmeyen yeni kuşaklara tarihi anlatmamız gerekir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, dünyada tanınmamış olmanın ve Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonların siyasi ve ekonomik sıkıntılara neden olduğunu, ancak esas olanın bir halkın devlet kurduktan sonra devletin bağımsızlığı, yaşatılması ve onurlu bir yaşam sürmek olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken Makarios’un ‘İngiliz’den kurtulmak için bu anlaşmayı imzaladım’ dediğini ve Makarios’un esas hedeflerinin Kıbrıs’taki Türklerini ekstermine etmek ve adayı Yunanistan’a bağlamak olduğunu ve Rumların bu hedeflerine zaman içinde ulaşmayı amaçladıklarını hatırlattı.

TÜRKİYE’NİN GELİŞİYLE KIBRISLI TÜRKLER YENİDEN DOĞDU

Rum tarafında kilise etkisinin ağır bastığını ve Makarios’un düşüncesinin yekpare bir düşünce olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, 15 Temmuz 1974’te Yunan Cuntası darbesi ile Makarios’un zamana yaydığı Kıbrıs Türklerini ortadan kaldırarak adayı Yunanistan’a bağlama hedefini erken bir zamanda gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlattı ve 20 Temmuz tarihinde Türkiye’nin uluslararası bir çerçevede adaya gelişiyle Kıbrıslı Türklerin yeniden doğduğunu ve 74’ten sonra hayat bulduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, “1974’te Türkiye gelmeseydi, burada bir tek Kıbrıslı Türk kalmayacaktı ve Girit’te yapılanların aynısı burada da olacaktı” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz 1974’te 14 yaşında olduğunu ve Türkiye’nin adaya gelişini İngiltere’den izlerken herkesin ağladığını anlattı. Kıbrıs’ta kendilerine uygulanan zulümlerden kaçan Kıbrıslı Türklerin İngiltere, Kanada ve Avustralya’ya göç etmek zorunda bırakıldıklarına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Şu anda adada yaşayan Kıbrıslı Türklerden daha fazla sayıda yurt dışında yaşayan kendi öz Kıbrıslı Türk soydaşlarımız vardır” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinde, yaşanan kötü olayların sadece bir kısmının anlatıldığını belirtti.

“TÜRK ULUSUNUN KOPMAZ PARÇASIYIZ”

“Sırf uluslararası bir anlaşma olsun diye, 1963 öncesine, bu kadar sıkıntı ve zahmeti yaşadıktan sonra öyle bir hataya Kıbrıs Türkü asla düşemez” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin Türk ulusunun kopmaz bir parçası olduklarını ve bundan gurur duyduklarını ifade etti.

MARAŞ’IN İADESİ ARTIK MÜMKÜN DEĞİLDİR

Maraş konusunda sorulan soru üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs sorunu bağlamında Maraş’ın önemini anlatarak Doğu Akdeniz’de en güzel plajı olan yerlerden biri olduğunu ve bu toprakların belgeli Vakıflar malı olduğunu ve İngiliz döneminde bu toprakların Rumlara ve yabancılara peşkeş çekildiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, 46 yıldan sonra yapılan Maraş açılımının ardından pandemiye rağmen Maraş’ı ziyaret edenlerin sayısının oldukça fazla olduğunu ve Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığı ile eski sahiplerinin Vakıflar İdaresine başvurmasıyla insanların yeniden yerleşmesini sağlamayı hedeflediklerini, Maraş’ın iadesinin ise artık mümkün olmadığını anlattı.

Bir soru üzerine, Güney Kıbrıs’ta 8 cami olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, camilere yapılan çirkin saldırıları dile getirerek kınadı.

Cumhurbaşkanı Tatar, EOKA için Rum liderin “kahramanlarımız bize zafer kazandırmıştır. Esas terör örgütü TMT’dir” şeklindeki açıklamasını kınayarak, TMT’nin Kıbrıslı Türkleri EOKA saldırılarından korumak için savunma amaçlı kurulduğunu anlattı.

BİZİM YOLUMUZ BAĞIMSIZLIK YOLUDUR… TÜRKİYE İLE BİRLİKTE DAHA GÜZEL GÜNLER GELECEKTİR

Cumhurbaşkanı Tatar, direkt uçuş ve doğrudan ticaretin engellendiğini anlatarak, Rum tarafının Kıbrıslı Türklerin kalkınmasını engellemeye çalıştıklarını ancak Türkiye’nin de desteğiyle dünyayla her türlü temasın yapıldığını dile getirdi.

Rum tarafının hedefinin Kıbrıslı Türklerin pes etmesini sağlayarak Rum tarafına yama olmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkü asla bu oyuna gelmez. Bizim yolumuz bağımsızlık yoludur. Türkiye ile birlikte devletimiz çok daha iyi günlere gelecektir” dedi.

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11/04/2021 10:41