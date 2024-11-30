Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye İş Bankası Yaş Birincilikleri Satranç Turnuvası’nın açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tatar burada yaptığı konuşmada, satranç turnuvalarının ülkenin güzelliğinin ve çocuklara verilen değerin ifadesi olduğunu belirtti. Tatar, satrançta akıl ve strateji kullanılarak yapılan hamlelerle karşı tarafı yenmek için uğraşıldığına dikkat çekti.

Satranç konusunda yapılan çalışmalar sayesinde devletin geleceğini şekillendirilecek çocukların hayata hazırlandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, turnuvaya katılan çocukları tebrik etti, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu, Türkiye Satranç Federasyonu satranç eğitmenleri ve ailelere teşekkür etti.