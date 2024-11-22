Tatar, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar'ın Brüksel temasları sürüyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel ofisinde Türkiye Maarif Vakfının (TMV) desteğiyle yapılan tören, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybetmiş tüm öğretmenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, etkinliğe katılan Belçika Türk toplumundan öğretmenler, öğrenciler ile diplomatik ve askeri erkana hitap etti.

Öğretmenlerinin isimlerini sayarak kendilerine teşekkür eden Tatar, "Onlar benim hayatıma dokundular. Doğru düşünmeyi öğrettiler. Milli değerlerimizi öğrettiler. Türklüğü öğrettiler. Kimliğimi bana aşılayan ilkokul öğretmenlerimdi. Brüksel'den tüm öğretmenlerimize selam olsun.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin zorlu mücadeleleri sırasında korkulu ortamlarda yılmadan, yıkılmadan ayakta durmasında Türkiye'den gönderilen öğretmenlerin emeklerinin büyük katkısı olduğunu söyledi. Tatar, Türkiye'nin Türk toplumunun yaşadığı yerlere öğretmen atamasından, TMV'nin KKTC de dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerinde okullar açmasından duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "TMV'nin çalışmalarını çok takdir ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Tüm bu çalışmaların arkasında onun vizyonu ve liderliği var.” dedi.