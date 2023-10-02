Tatar: “Türkiye’nin desteğiyle KKTC, kurum ve kuruluşlarıyla daha da güçlenecektir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, onursal başkanı olduğu Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, uluslararası hukuka göre büyük haksızlığa uğrayan Kıbrıs Türk halkının ve KKTC’nin büyük mücadele içinde olduğunu söyleyerek, Anavatan ve garantör ülke Türkiye’nin desteğiyle KKTC’nin kurum ve kuruluşlarıyla tanınma yolunda daha da güçlenerek gelişeceğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılının başarısının KKTC halkına da önemli yansımaları olacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak tüm dünyaya Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını dile getirmeye devam ettiklerini söyledi.

“Sizlerin KKTC’ye verdiğiniz desteği ve ilgiyi çok anlamlı bulmaktayım” diyen Tatar, Türkiye ve tüm Türk dünyası ile bağlarımızın güçlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Mamak Belediye Başkanı ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı Murat Köse, birliğin yürüttüğü faaliyetler hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.