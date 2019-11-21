Tatar: Türkiye’ye yönelik suçlamalar Kıbrıs Türkü’nü temsil etmiyor

Başbakan Ersin Tatar, bir öğretmen sendikası yetkililerinin, Türkiye’ye yönelik ağır ifadeler kullanmasına tepki gösterdi.

Başbakan Tatar, bu tür açıklamaların Kıbrıs Türkü’nü temsil etmediğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, bir kabulü sırasında bir öğretmen sendikası yetkililerinin Türkiye’ye yönelik ağır ifadeler kullanmasına tepki gösterdi.

Tatar, konuyla ilgili gerekenin yapılması talimatını verdiğini belirtti.

‘Nereden alıyor bu gücü bilmiyorum. Bizi temsil etmez. Ama her ülkede böyle kişiler var. Bunları da demokrasinin içinde hazmetmeye çalışıyoruz. Hazmedilecek şey değil ama ne yapacaksınız. Devlet yönetirken meseleyi, ancak hukuk çerçevesinde çözebilirsiniz’ diye konuştu.

21/11/2019 21:08