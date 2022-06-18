Tatar, Türkmenköy ve Çayönü’nü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkmenköy ve Çayönü köylerine ziyarette bulunarak üreticiler ve halkla bir araya geldi. Tatar, köy ziyareti çerçevesinde Türkmenköy Soğuk Hava Deposu’nu, patates üreticileri, süt ve süt ürünleri üreticileri ve hayvan üreticilerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, üreticilerin çalışmaları hakkında bilgi alarak mevcut sıkıntıları birinci ağızdan dinlediğini ifade etti ve yılların deneyimi ile insanlarımızın kendi ürünlerine sahip çıktığını gördüğünü belirtti.

Üreticilerin devletten beklentilerinin olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz imkanlarımız doğrultusunda üreticilerin beklentileri için elimizden geleni yapacağız” dedi.

İki yıldır yaşanan pandemi dönemi, ekonomik kriz ve Ukrayna-Rusya savaşının olumsuz olarak ekonomik dengelere etki yaptığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, üretimin tüm olumsuzluklara rağmen devam etmek zorunda olduğunu ve devam ettiğini söyledi.

Ürün bedelinin makul fiyata tüketiciye sunulmasının daha iyi olacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda çalışmaları gözden geçirip farklı boyutları ile çalışmaların yürütülmekte olduğunu söyledi.

“Tüketicilerimize ürünleri en iyi şekilde sunmak hepimizin görevidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de üretimin geçmişten beridir sürdüğünü kaydederek sıkıntıların giderilmesi için gerekenin yapılacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yıllardır ürünlerimize ve toprağımıza sahip çıkarak üretime emek veren tüm üreticileri ve çalışanları kutladı.

“Birlik ve beraberliğimizi koruyarak toprağımıza ve üretimimize sahip çıkmak hepimizin temennisidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, üretimin halklar için olan önemine vurgu yaptı.

Tatar, ziyaretleri sırasında kendisine eşlik eden UBP Milletvekili Hüseyin Kelle’ye teşekkür etti.

Bu habere tepkiniz:



18/06/2022 20:10