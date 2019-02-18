Tatar: UBP, cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayını çıkarabilir!

Anamuhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bugünkü konjonktürde iki devlet çözümünün mümkün olmadığı” şeklindeki görüşüne katılmadığını belirtti.

Tatar, Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Kathimertini gazetesinden Niko Steligas’ın sorularını yanıtladı.

Parti Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Ersin Tatar UBP’nin de bir çözüm istediğini belirtti ve şunları söyledi:

“ Güney’deki dostlara şahsen seslenmek isterim. Her halükarda , yaşayabilir çözüm hedefliyorsak, mevcut gerçekler zemininde çözüme varmamız gerekir. Bu noktada size bir örnek vereyim. Kısa süre önce AB temsilcileriyle görüştüm. Kıbrıs Türk tarafına, ülkenin bir gün yeniden birleşeceği perspektifiyle yardımda bulunduklarını söylediler. AB temsilcileri bunu söylerken federasyon terimini kullanmaktan kaçındılar.’

“Federal çözümü tamamen reddediyorsunuz, öyle değil mi? Sorusuna ise “benim bakış açıma göre federasyon bir tuzaktır. AB çatısı altında, gerçekte tek üniter devlet olacak, serbest dolaşımı serbest yerleşimi olacak ve bu topraklardaki varlığımızın garantörü gördüğümüz Türkiye’nin çekileceği bir federasyon öngörülüyor.böyle bir durumda gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak olmamız bizi kaygılandırıyor’ cevabını verdi.

Ersin Tatar “federal çözümü resmen reddettiğinize göre ifade ettiğiniz yaşayabilir çözüm için sizin öneriniz nedir?” sorusu üzerine ‘Öncelikle, her toplum kendi bölgesinde yaşayacak. Kuzey’de Kıbrıslı Türkler, Güney’de Kıbrıslı Rumlar, kuşkusuz bölücü hattı yeniden şekillendirecekler. Toprak, mülkiyet gerçekçi formüllerle çözülecek. Biz kimsenin malını sahiplenmek istemiyoruz. Mülkiyetin bir parçası para ile halledilecek’ dedi.

Bu formülün AB çatısı altında mı uygulanacağı sorusuna Tatar ‘Kıbrıslı Türkler Avrupalıdır. Kıbrıslı Türklerin düşüncesi, yaşam tarzı, liberal zihniyeti,kültürü Avrupalıdır. Kimse, Kıbrıslı Rumlar Avrupalı ama Kıbrıslı Türkler değil diyemez. Avrupalı olduğumuza göre AB çatısı altında iki devlet neden olmasın?’ diye sordu.

Gazetenin “Türk garantileri varken mi olmadan mı AB çatısı altında iki devlet diyorsunuz?” sorusuna karşılık Tatar, ‘tabii Türkiye’nin bize verdiği bazı garantiler olmalı. çünkü gelecekte yeni bir macerayla karşılaşmak istemeyiz. Düşünün ki AB çatısı altında, bütün özgürlükler olacak. Türk garantilerinin elimizden alınması durumunda başka bir tehditle karşı karşıya kalacağız’ cevabını verdi.

Tatar, Türkiye’nin Kıbrıs Türk tarafının garantörü olarak kalacağı bir çözüm mü önerdiği sorulduğunda ise cevabı ‘bir formül bulunacak. Bu da barışın sağlamlaşması için. Gelecekte liderlerin kontrol edemeyeceği durumlar ortaya çıkabilir. Tehdit altında olacak bir ekonomi bizi yeni maceralara sürükler. Bu yüzden garantiler önemlidir’ oldu.

“Kısa süre öne Türk Dışişleri Bakanı’nın da katılımıyla ‘cumhurbaşkanlığında’ düzenlenen toplantıya katıldınız. Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun bu aşamasına dair pozisyonu nedir?” sorusuna şu cevabı verdi:

‘Türkiye müzakere temelinde çözüm istediğini açıkça ortaya koydu. Türkiye Dışişleri Bakanı, 11 gün Crans Montana’da kalıp her türlü esnekliği göstermeye çalıştı. Bu çabanın sonunda uluslar arası toplum da müzakere masasının Kıbrıslı Rumların üzerine yıkıldığını tespit etti. Sayın Akıncı harita verdi. Ama, dönüşümlü başkanlığı almayı başaramadı.Anastasiadis kriz yarattı, seçimlere atıf yaptı ve sonunda müzakere masasından kaçtı. Türkiye’nin pozisyonu nettir. Evet, federasyon masada kalabilir ama alternatif öneriler de incelenmeli. ‘

Bir süre önce Averof Neofitu ile yaptığı görüşmede bu konuları görüşme olanağı bulup bulmadıklarının sorulmasına karşılık Ersin Tatar ‘evet bu fırsatı bulduk. Olumlu bir görüşmeydi. Adını söylemekten kaçınıyor olmalarına rağmen onlar da Kıbrıs’ın gerçeklerini anlıyor.

Artık gevşek federasyona, iki bölgeliliğe daha çok atıf yapıyorlar. Yani AKEL’in güttüğünden daha farklı bir tavır tespit ettik. Bize, Kıbrıs sorununun çözümünün Kıbrıs’ın doğal kaynaklarının kullanılması için çok faydalı olacağını da söylediler. Genel hatlarıyla olumlu mesajlar aldık’ dedi.

Ersin Tatar, ““Bu tür temaslar devam edecek mi?” sorusuna ‘biz devam etmesini arzu ediyoruz. Bu görüşmeler somut sonuç vermese bile tarafların birbirlerini anlamasına ve tabii müzakere etmemize yardımcı oluyor’ diye konuştu

Tatar iç siyasetle ilgili sorulara ise şu cevabı verdi:

UBP Genel Başkanı erken seçim ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

‘Erken seçim söz konusu değil çünkü bu zaman kaybı ve maliyet demek olacak.çok partili hükümetin geleceği olmadığını düşünüyorum. Dört parti örneğin Kıbrıs sorunu vb konularda uzlaşmıyor. Devamındaki aylarda cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Adaylarla ilgili çeşitli isimler dolaşıyor. Ortaklar nasıl aday olup da hükümette kalabilir?’

Ersin Tatar “ Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile işbirliği perspektifi sorulduğunda ise “olabilir. Bizim 21, onların 9 milletvekili var. 30 milletvekiliyle hükümet edilebilir. Ancak 26-27 vekille hükümetin işi bizim irademizde çok zor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda ise bu dönemde hazırlık çalışmaları yapıyoruz. UBP, en büyük parti olarak kendi adayını çıkarabilir’ dedi.