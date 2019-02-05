Tatar, UBP Esentepe Örgütü’nü ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ ülkenin en önemli konusunun ekonomik sorunların aşılması olduğunu, Rumlar’la bir federasyon kurulmasın artık mümkün görülmediğini” belirtti.Ersin Tatar dün gece UBP Esentepe Örgütü’nü ziyaret etti.

Ziyarete UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, UBP Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Ziyarette konuşan UBP Genel Başkanı Tatar, “ Ulusal Birlik Partisi’nin bütün gayretinin Kıbrıs Türk Halkı’nı layık olduğu gelişmişlik seviyesine ulaştırmak olduğunu” vurguladı.

“ Ülkenin en önemli konusu ekonomik sorunların aşılması ve istikrarlı ekonomik gelişmedir. Artık her türlü mazareti bir kenara bırakarak, Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde ekonomik gelişmeyi sağlamalıyız” diyen Ersin Tatar, “ mevcut hükümetin böyle bir düşüncesi olmadığını, sadece al-gülüm, ver-gülüm anlayışı ile iktidar olmaya devam ettiğini” kaydetti.

Ersin Tatar, hükümetin hatalarını ve ihmallerini de anlattı ve “ halk bu hükümeti artık istemiyor, güvenmiyor. Görevde kaldıkları her gün ülkeye zarar veriyor” dedi.

Tatar, “Kıbrıs konusuna değinirken de Rum tarafı ile bir federasyon kurulmasının mümkün olmadığını, Türkiye’nin de bunu gördüğünü ve söylediğini” vurguladı.

“ Böylesi bir durumda artık kadife ayrılık, AB çatısı altında iki ayrı Devlet, konfederasyon gibi alternatif çözün modellerinin konuşulması gerektiğini” belirten Ersin Tatar, “ 50 yıl daha Rum tarafının bizi görüşme masasında oyalamasına göz yumamayız. Federasyon derken eşitliğimizi istemedikleri, Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkararak bizim güvenliğimizi tehlikeye atmamızı talep ettikleri artık ortadadır. Bu koşullarda bir anlaşma olamayacağına göre, halkı aldatmanın ve olacamış gibi görüşme süreçlerini savunmanın anlamı yoktur” diye konuştu.