Tatar: UBP ve ülkenin yararı için adayım

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili ve Genel Başkan adayı Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama dönemine başlaması ve UBP Kurultay süreci ile ilgili bir açıklama yaptı.

“Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı’nın yıprandığını, partinin hakkı olduğu halde Genel Başkan’ın hataları yüzünden hükümeti kuramadığını” ifade eden Tatar, “ Ülkenin ağır ekonomik krizden dolayı ekonomik ve sosyal sıkıntıları var. Ülke sıkıntılarını ancak ve ancak bilgiyle, bilinçle, projeyle, takım ruhu ile çok çalışılarak, aşabiliriz. Ben bunları yapabileceğim için UBP Genel Başkanlığı’na adayım ve kazanacağıma kesin olarak inanıyorum” dedi.

Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“ KKTC Meclisi Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenliğinin yansıdığı yerdir. Yasama ve denetim organlarımızdan biri olan Cumhuriyet Meclisi’mizin yeni yasama döneminin halkımıza hayırlı olmasını dilerim. İnşallah bu dönemde tüm partilerin, milletvekillerinin katkıları ile halkımızın bizden beklediği, ülkemizin ihtiyacı olan yasaları bir an önce Genel Kurul’dan geçiririz.

Hükümet üzerine düşeni yapmalı ve artık sorumluluklarının farkında olarak davranmalıdır.

Yok eğer bugüne kadar olduğu gibi başarısız icraatlarına devam edecek, hükümetteki her parti kendi havasını çalmaya devam edecekse bir an önce gereği yerine getirilmelidir.

Bu arada Ulusal Birlik Partisi’ne de büyük görev düştüğü açıktır. UBP Genel Başkanı son dönemlerde malum nedenlerle çok yıpranmıştır. Partimiz hakkı olduğu halde Genel Başkan’ın bu yıpranmışlığı ve diğer hataları dolayısı ile 3 parti tarafından ‘ hükümet kurulmaması gereken parti’ ilan edilmiş, bu yüzden hükümet kuramamıştır.. Oysa ülkemizde ağır bir ekonomik kriz yaşanmakta ve mevcut hükümet bu sıkııntıları ortadan kaldıracak bir performans ortaya koyamamaktadır. Dolayısıyla , ülkenin, ağır ekonomik kriz ve sosyal sıkıntılarının aşılması için UBP iktidarına ihtiyaç vardır.

Ülke sıkıntılarını ancak ve ancak bilgiyle, bilinçle, projeyle takım ruhu ile çok çalışılarak, aşabiliriz. Ben bunları yapabileceğim için UBP Genel Başkanlığı’na adayım ve kazanacağıma kesin olarak inanıyorum. Burada asıl görev ise vefakar, sağduyulu UBP üyesi arkadaşlarımıza düşmektedir. Görüyorum, duyuyorum, biliyorum ki halkımızın çoğunluğu gibi onlar da benim göreve gelmem yönünde bir teveccüh içindedirler. İnşallah kazanacağız ve ülkenin , partinin sıkıntılarını geride bırakacağız.”