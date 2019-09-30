Tatar: UBP’nin bu konuya müdahil olması söz konusu değildir

Başbakan Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün masum olduğuna inandıklarını söyledi.

Özgürgün ile yaşanan tartışmalı süreç konusunda yaşanan gelişmelerden keyif almadığını belirten Tatar, dosyayı önlerinde bulduklarını yineledi.

Başbakan Ersin Tatar, BRT’de katıldığı programda, eski Genel Başkan milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması konusuna ilişkin soruyu da yanıtladı. Tatar, kürsü dokunulmazlığı hariç her türlü milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasının Ulusal Birlik Partisinde eskiden beri bir ortak anlayış olduğunu belirtti.

Partide elbette bir rahatsızlık bulunduğunu anlatan Tatar,” Hüseyin Bey bizim milletvekilimizdir, partimizin Genel Başkanlığını yapmış, Başbakanlık yapmış bir kişidir. Ama bu dosyayı biz önümüzde bulduk” ifadelerini kullandı.

Ne benim, ne de partimin bu olaya müdahil olması söz konusu değildir” dedi. Tatar, geçmiş hükümet döneminden başlayan ve tam hükümet değişikliği olurken öyle veya böyle gündeme gelen bir mesele olduğunu anımsattı.

Başbakan Tatar, “yaptığımız değerlendirmede; şimdi bu saatten sonra, buraya geldikten sonra savcıların bu dosyayı hazırladıktan sonra, Mecliste bizim bunu engellememiz veya buna set çekmemiz doğru değildir, ama şunu da söylüyoruz biz kimsenin suçlu olduğunu söylemedik, böyle bir tavrımız da yoktur” diye konuştu.

Hüseyin Özgürgün’ün da masum olduğuna inandıklarını belirten Başbakan Tatar, ancak o noktaya gelinmesi halinde bunu yargının aklayacağını söyledi.

Başbakan Tatar, konu ile ilgili kimsenin emrivakisiyle hareket etmediklerini de vurgulayarak, bu yöndeki iddiaların da kesinlikle doğru olmadığını bildirdi.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Tatar, “Ama günün sonunda önümüzde duran bir dosya vardır. Meclis içtüzüğüne göre yaşanması gereken bir süreç vardır. Bu süreç 45 gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu durumda biz kalkmasın dediğimizde o orda kalır ta ki milletvekilliği bitsin.

Böyle bir durumda korktuğumuz bir durum yoksa ve yargıda aklanacağını düşünüyorsak ki öyledir, engel olmanın UBP’ye ne faydası olacak” şeklinde konuştu.

Ulusal Birlik Partisi’nin açık, şeffaf ve ülkenin kurucu partisi olduğunu vurgulayan Tatar, “Bizim Hüseyin Bey’le bir sıkıntımız yoktur, kendi içimizdeki değerlendirme de böyledir. Ama UBP hepimizin üstünde çok önemli bir kurumdur” ifadelerini kullandı. Haber ve fotoğraf: BRT

30/09/2019 23:06