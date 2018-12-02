Tatar: UBP’nin gücü, KKTC’nin gücüdür

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, ilçe Başkanlıkları’na iadei-ziyaretler başlattı. Tatar bu çerçevede ilk olarak İskele İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Tatar burada büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

UBP İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan yaptığı açıklamada “ Genel Başkan Ersin Tatar’ı aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını” belirtti.

Tatar da, İskele İlçe binasında yaptığı konuşmada , “ Halkın içinden geldiğini, halkla birlikte olmaya devam edeceğini ifade etti ve Kurultay sonrasında herkesin bir arada hareket etmekte olduğuna “ dikkati çekti.

Ersin Tatar konuşmasına devamla şunları söyledi:

“ Gelsinler, bu salonlarımıza sığmayan kalabalığı görsünler. Gelsinler bizim gücümüzün ne olduğunu görsünler. İşte UBP’nin gücü. Bizim gücümüz halktır. UBP’nin gücü demek halkın gücü, KKTC’nin gücü demektir. Biz biriz , beraberiz derken laf ola konuşmuyoruz. Benim için UBP’lilerin tümü dostumdur, kardeşimdir, partilimdir.Tümünü kucaklamak, tümü ile berbaber yürümek benim başlıca görevimdir. Tüm UBP yöneticileri aynı anlayışla hareket etmelidir. Bizim için esas olan ülkeye, halka, Devlet’e hizmettir. Bu yolda ilerlerken bizi tökezletecek, bize sıkıntı yaratacak herşeyden kaçınmalıyız. Herkesten rica ediyorum. Eğer şu veya bu şekilde biri ile sorunu olan varsa lütfen bunu artık geride bıraksın. Geride bırakmanın yolunu bulsun.”

“ UBP HİZMET DEMEKTİR”

UBP Genel Başkanı Tatar, “ Devlet’in, halkın çok ciddi tehditler ve sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu, Kıbrıs konusunda yeni Rum oyunları ile yüz yüze gelindiğini, ekonominin dibe vurduğunu, Türkiye ile ekonomik işbirliği protokolü imzalanamadığını, halkın fakirleştirğini, hükümetin Devlet çalışanlarına hak ettiği Hayat Pahalılığı miktarını ödememek için Anayasa’ya aykrı bir şekilde Yasa Gücü’nde Kararname çıkardığını, Ombudsman’ın buna karşı çıktığını” da anlattı ve şöyle dedi:

“ UBP demek hizmet demektir. UBP demek haklarımıza sahip çıkmak , Ruma karşı dik durmak, Devletimizi, siyasai eşitliğimizi, egemenliğimizi, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamını savunmak, bunlardan asla taviz vermemek demektir. UBP demek Türkiye iyi , kardeşçe, dostça ilişkiler, Türkiye ile uyum ve kalkınma demektir. UBP demek yollar, su projeleri, hava alanı yapımı, yeni hastahaneler, limanlar, sosyal adalet, çalışanın ekonomik gücünün artması demektir. O nedenledir ki halkımız UBP’yi hükümette istiyor ve inanıyorum ki olacaktır”.