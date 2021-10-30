Tatar: Ülkeye yapacağımız hizmetler KKTC’nin geleceği içindir

Cumhurbakanı Ersin Tatar Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı’nda konuşma yaptı. Ersin Tatar, UBP 22. Olağan Kurultayı’nın hayırlara vesile olmasını diledi. Tatar, konuşmasında birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Tatar, iki devletli çözüm modelinin yeni bir vizyon olarak ortaya çıkmasında UBP’nin desteği olduğunu söyledi.

Tatar’ın açıklamasından satır başları şöyle:

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önemli olan elbette bir netice çıkmasıdır. Seçilecek olan genel başkan önümüzdeki süreci en iyi şekilde yönetecektir. Yeni yönetimle yeni durumda ülkemizin geleceği için bu çalışmaları birlik ve beraberliğiz içinde yürütebilmemiz önemlidir. Ülkeye yapacağımız hizmetler KKTC’nin geleceği içindir. Geçmişte izimiz gelece sözümüz var. İki devletli çözümü artık Türkiye’nin desteği ile dünyaya anlatmalıyız. İki devletli çözüm modelinin yeni bir vizyon olarak ortaya çıkmasında UBP’nin desteği var. Birlik ve beraberlik çağrımı yineliyorum.

Benim Türkiye’de çeşitli temaslarım oluyor. Buradaki işlerimi aksatmadan, oralarda Kıbrıs Türk halkının devlete nasıl sahip çıkacağını , Anavatanına nasıl bağlı olduğunu anlatıyorum.

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30/10/2021 12:39