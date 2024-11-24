Tatar, ülkeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle mesaj yayımladı.

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24/11/2024

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Tatar, ülkeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede kuvvetli fırtına nedeni ile meydana gelen hasarlardan dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yayımladığı mesajda, ülkeyi etkisi altına alan kuvvetli rüzgar nedeni ile yaşanan zarar ziyandan dolayı etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sivil Savunma Başkanı ve Polis Genel Müdürü ile sürekli istişare içerisinde bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, rüzgarın şiddetinin çok yüksek olduğunu ve vatandaşların mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Herhangi bir can kaybı yaşanmamasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, sivil savunma ekiplerinin, polis genel müdürlüğü, itfaiye ve KIBTEK personelinin zor şartlarda vatandaşların mağdur olmaması adına var güçleri ile çalıştığını belirterek, çalışanlara kolaylıklar diledi.

24/11/2024 21:40
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TAGS: Tatar, ülkeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle mesaj yayımladı.
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