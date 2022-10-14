Tatar: Gerçekleşen kongreler ve çalışmalar önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili ve ISC Başkanı Kemal Kaçmaz, Ulusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ateş ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre kabuldeki konuşmasına, kendisine yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, turunçgillerin ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti.

“Bizim için, sizinle iş birliği içerisinde başarılarınızı paylaşabilmek büyük bir kazanımdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“KKTC’ye gösterdiğiniz ilgi ve yakınlıktan dolayı size teşekkür ederim. Maliye Bakanı olarak görev yaptığım dönemde, bölgenizdeki ihracatçı birliklerini ziyarette bulunmuştum. O zamandan sonra bu bağlar daha da pekişti. Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya ile var olan ilişkilerinden bizim de faydalanmamız, bizim için büyük bir kazanımdır. Biz aynı bölgenin soydaşlarıyız. Sürekli değişen teknolojik gelişmelerden faydalanabilmek, görüş alışverişinde bulunabilmek gerekir. Yapılacak olan kongreler ve çalışmalar, verimliliğin artırılması açısından da önem taşımaktadır. Dünya ile bağlantılarımızı, Türkiye Cumhuriyeti üzerinden kuruyoruz. Çeşitli pazarlara, ürünlerimizin ulaştırılmasında bize gösterdiğiniz destekten dolayı size teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim”

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14/10/2022 11:59