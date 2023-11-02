Tatar, Uluslararası Diplomatlar Birliği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Diplomatlara verdiğimiz mesaj, dünya devletlerinin adaletli, ilkeli ve tarafsız olarak çözüm sürecine katkı yapmasıdır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Başkanvekili Halil Sert başkanlığındaki bir heyeti kabul etti.

Kabulde Halil Sert’e, Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Anneizsha Angela Sert, Miriam Geiger, Rudolf Hans Jordi ve Betsy Fernandez Jord eşlik etti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler’in Barış Gücü bulundurduğu en eski yerin, 60 yıldan beridir Kıbrıs olduğunu söyledi.

Kıbrıs sorununun, uluslararası diplomatların her zaman ilgisini çektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, iki halk arasındaki sorunun çözümü için diplomatların önerilerde bulunduğunu ve diplomasi sergilendiğini ifade etti.

Kıbrıs’ta 60 yıldan beridir taraflar arasında ihtilaf olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının hukuk ve evrensel değerlerden hareket ederek, hakkını aradığını kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs’ın iki kurucu ortağından biri olarak egemenlik ve eşit statü ile Rumlar kadar devlet hakkı sahibi olduğunun diplomatlara anlatıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, “Diplomatlara verdiğimiz mesaj, dünya devletlerinin adaletli, ilkeli ve tarafsız olarak sürece katkı yapmasıdır” dedi.

Kıbrıs’ta gerçekçi bir çözüm modeli ile anlaşmaya varılması gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, federal temelde bir çözüm modeli ile bir anlaşmaya varılamadığını, anlaşmanın sürdürülebilir olması için iki devletin iş birliği ile bir çözüme gidilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Derneğin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir toplantı yapmasının önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülke tanıtımı yapan ve diplomasiyle ilgilenen Girne Amerikan Üniversitesi Kurucusu ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar’ın girişimleriyle gerçekleşecek konferansın hayırlara vesile olmasını diledi.