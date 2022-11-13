Tatar, Uluslararası Dünya Çocuk Fitness ve Dans Şampiyonası Ödül Törenine katıldı

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13/11/2022

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Tatar, Uluslararası Dünya Çocuk Fitness ve Dans Şampiyonası Ödül Törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nun katkısıyla düzenlenen Uluslararası Dünya Çocuk Fitness ve Dans Şampiyonası Ödül Törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bafra’daki Kaya Artemis Otel’de düzenlenen törende konuşma yapan Tatar, KKTC adına böylesi bir etkinliğin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür ederken, özverili çalışmalarla başarı elde eden tüm sporcuları, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik etti.

Tatar, Uluslararası Dünya Çocuk Fitness ve Dans Şampiyonası’nın bu yıl KKTC’de yapılıyor olmasından  duyduğu memnuniyeti dile getirerek, farklı ülkelerden gelen sporcularla birlikte KKTC’li sporcuların da yarışmaya katılmasının gurur verici olduğunu vurguladı.

13/11/2022 12:57
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TAGS: Tatar, Uluslararası, Dünya Çocuk Fitness, Dans Şampiyonası, Ödül
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