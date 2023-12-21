Tatar Uluslararası Gazi Yarı Maratonu’nda birinci gelen Cemal İneci'yi kabul etti

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21/12/2023

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Tatar Uluslararası Gazi Yarı Maratonu’nda birinci gelen Cemal İneci'yi kabul etti


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep’te düzenlenen Uluslararası Gazi Yarı Maratonu’nda 10 kilometrede yaş grubunda birinci gelen Cemal İneci’yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, uluslararası bir yarışmada büyük başarı elde eden İneci’yi tebrik ederek, ileride katılacağı yarışmalarda başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sporun önemine dikkat çekerek, spordan vazgeçmeyen ve yıllardır büyük bir disiplinle spor yaşamını sürdüren Cemil İneci’yi kutladı.

21/12/2023 19:21
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TAGS: Tatar Uluslararası Gazi Yarı Maratonu’nda birinci gelen Cemal İneci’yi kabul etti
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