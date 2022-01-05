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Tatar: Vaka sayılarında ciddi artış var, kişisel tedbirlerimizi artırarak korunmalıyız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son günlerde artış gösteren vakalarla ilgili halkı uyardı.

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05/01/2022

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Tatar: Vaka sayılarında ciddi artış var, kişisel tedbirlerimizi artırarak korunmalıyız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son günlerde artış gösteren vakalarla ilgili halkı uyardı.

Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Omicron varyantının hızla yayılması ile Güney Kıbrıs’ta da olduğu gibi ülkemizde de vaka sayılarında ciddi artışlar gerçekleşmektedir. Kişisel tedbirlerimizi artırarak korunmalıyız” ifadelerini kullandı.

05/01/2022 08:53
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TAGS: ersin tatar
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