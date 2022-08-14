Tatar: Vatanımızdan, egemenliğimizden, devletimizden asla vazgeçmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Barış Harekâtı’nın ikinci safhasının 48. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Anavatan Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974 sabahı başlattığı Mutlu Barış Harekâtı’nın ikinci safhasını 14 Ağustos günü gerçekleştirerek Kıbrıs Türkü’nün yıllar boyu süren esaretini sona erdirmiş, Kıbrıs’ta sınırlar yeniden çizilerek halkımız özgürlüğe ulaşmıştır. Dönemin Türkiye Başbakanı, nam-ı diğer Karaoğlan, rahmetli Bülent Ecevit’in 20 Temmuz günü ifade ettiği gibi, Barış Harekâtı, sadece adadaki Türklere değil, Rumlara da barış ve huzur getirmiştir. Özgür, egemen devletimize ulaşana kadar, yaşadığımız dönemlerin her safhasında, halkımızın büyük fedakârlığı ve direnişi vardır. Mücahitlerimiz ile Mehmetçikler’imiz kucak kucağa bu topraklarda yatmaktadır. Vatanımız ve devletimiz, bize aziz şehitlerimizin emanetidir. Bu emaneti asla ayaklar altında çiğnetmeyecek, koruyup daha da yücelteceğiz. Vatanımızdan, egemenliğimizden, devletimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu, gelecek kuşaklara, evlatlarımıza karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Tüm şehitleri rahmetle anarken, gazilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum.”

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14/08/2022 09:31