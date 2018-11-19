Tatar ve Akıncı sık sık bir araya gelecek

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Cumhurbaşkanlığında 40 dakikalık bir görüşme yaptı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar Akıncı ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada çeşitli konular ve iç ve dış meseleleri görüştüklerini ifade etti. Tatar, bundan sonraki süreçte sürekli olarak istişare içerisinde olacaklarını kaydederek Akıncı’nın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaretinde kendilerini de davet edeceğini ifade ettiğini söyledi. Akıncı’nın iyi ilişkilerin önemine vurgu yaptığını da kaydeden Tatar, “KKTC’nin geleceği için Cumhurbaşkanı ile istişare edilmesinin önemli. Görüşmeden mutlu oldum çünkü UBP başkanı seçilmemin ardından ilk görüşmeydi. Cumhurbaşkanı ile uzun yıllardan beridir çok iyi tanışıyoruz. Bu görüşmelerin sık sık olmasında fayda vardır. UBP ülkenin en önemli partisidir bu nedenle çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunmamız faydalıdır” ifadelerini kullanarak açıklamasını tamamladı.