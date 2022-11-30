Tatar ve Anastasiadis bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum lider Anastasiadis’in 7 Aralık'ta sosyal içerikli bir görüşmede bir araya gelmesi bekleniyor

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30/11/2022

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Tatar ve Anastasiadis bir araya geliyor

Rum basınında bugün yer alan bir habere göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM’nin 7 Aralık’ta Ledra Palace’ta vereceği yıl sonu resepsiyonuna katılarak sosyal içerikli bir görüşme yapması bekleniyor.
Görüşmenin, BM’nin yıl sonu sebebiyle düzenleyeceği resepsiyon çerçevesinde gerçekleştirileceğini yazan Haravgi gazetesi, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’na dayanarak, resepsiyonun akşamüzeri 18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirileceğini ve resepsiyona iki lider, iki tarafın müzakerecileri ve kendilerine eşlik edecek diğer heyet üyeleri dışında, diplomatlar ve iki toplumdan sivil toplum örgütlerinin üyelerinin katılacağını ifade etti.

Resepsiyona toplamda 100-150 kişinin davet edileceğini kaydeden gazete, BM tarafından resepsiyona, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart'ın yanı sıra BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’taki iyi niyet misyonundan diğer yetkililerin katılacağını yazdı.

Gazete, Kıbrıs müzakerelerinin yakın zamanda yeniden başlayabileceğini gösteren herhangi bir olgu olmamasından ötürü, bunun siyasi niteliği olmayan bir görüşme olacağını da ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Meydan Okumaların Gölgesinde” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in neredeyse sekiz ayın ardından bir toplantıda yüz yüze görüşme fırsatı bulacaklarını ve toplantıdaki ortamın oldukça soğuk olmasının beklendiğini ileri sürdü.

Haberde iki liderin randevusunun “Kıbrıs sorunundaki tam durgunluğun, kışkırtıcı açıklamaların aynı zamanda kapalı bölge Maraş’taki Türk eylemlerinin gölgesinde gerçekleştirileceği” iddiasında bulunuldu.

30/11/2022 11:41
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TAGS: ersin tatar, haber, kıbrıs, anastasiadis
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