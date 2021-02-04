Tatar ve Anastasiadis İngiltere Dışişleri Bakanıyla görüşecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, BM öncülüğünde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik gerçekleştirilecek gayrı resmi 5'li toplantı öncesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşecek

Raab bugün saat 15.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Dominic Raab, Kıbrıs’a gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyarette, zirve öncesinde tarafların görüşlerini dinleyecek, değerlendirmelerde bulunacak ve liderlere Birleşik Krallığın çözüm müzakereleri için ortaya koydukları çabalarına yönelik desteğini iletecek.

İngiliz Yüksek Komiserliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Raab görüşmelerde Birleşik Krallığın adada adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönündeki desteğini yineleyecek.

Ziyareti öncesinde yaptığı basın açıklamasında Raab, Birleşik Krallık ile Kıbrıs arasında eğitim, savunma, ticaret alanlarında ve en önemlisi de halklar arasında uzanan derin tarihi bağları bulunduğunu vurguladı.

Raab, “Birleşik Krallık olarak Kıbrıs’taki dostlarımızın kalıcı barış arayışlarını desteklemeyi taahhüt ediyoruz. Birkaç hafta sonra BM öncülüğünde gerçekleştirilecek görüşmenin, var olan anlaşmazlığın başarılı bir şekilde çözümlenmesi yönünde yol alması için Kıbrıs’taki dostlarımızı desteklemeyi taahhüt ediyoruz” dedi.

Raab Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile de bir araya gelecek; BM Kıbrıs Barış Gücü’nü ziyaret edecek ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile gerçekleştireceği görüşmede BM tarafından organize edilen zirveyi tartışacak.

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04/02/2021 10:38